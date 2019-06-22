Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера может продолжить карьеру в Иране, сообщает Tehran Times.По информации источника, Каррера попал в сферу интересов иранского клуба "Персеполис". Однако он не является единственным кандидатом, также в команде рассматривают хорвата Крунослава Юрчича, немца персидского происхождения Александра Нури и итальянца Вальтера Дзенга.