Массимо Каррера может продолжить карьеру в Иране

Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера может продолжить карьеру в Иране, сообщает Tehran Times.

По информации источника, Каррера попал в сферу интересов иранского клуба "Персеполис". Однако он не является единственным кандидатом, также в команде рассматривают хорвата Крунослава Юрчича, немца персидского происхождения Александра Нури и итальянца Вальтера Дзенга.

"Газета.ру"
Теги: Каррера
Сегодня, 13:18
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