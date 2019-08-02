Российская рефери Анастасия Пустовойтова прокомментировала назначение француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси".
"Да, я очень рада за нее, она достойна такого события, она сдает мужские нормативы и судит мужскую Лигу Франции. Она — профессиональный арбитр, если она сдает мужские нормативы, то ей все будет по силам, понятно, что скорости будут высокие, все-таки английские команды будут играть. Также не нужно забывать, что матч будет с VAR, поэтому будет немного легче. Я не оправдываю судейскую бригаду, но тем не менее VAR — это друг арбитра, если что, может оградить от грубой ошибки. Но я уверена, что девочки справятся, женский ЧМ во Франции не зря был им доверен.
Хотели бы мы оказаться на их месте? Хотеть, как говорится, не вредно, я высказывалась уже не раз, но не хочу опять лишний раз что-то говорить, потому что мои слова не всегда правильно понимают. Мы продолжаем работать, а руководству решать, что нам доверять, а что не доверять.
Обязательно буду смотреть матч, и не только. Накануне я еще раз отправлю напутственное сообщение Стефани, поддержка в такой ситуации нужна. Даже простой смайлик и маленькое сообщение будет важно, мы ее хорошо знаем, общаемся хорошо. Буду с волнением смотреть матч и мысленно помогать нашему женскому корпусу", - цитирует Пустовойтову Sport24.ru.
Анастасия Пустовойтова: если Фраппар сдает мужские нормативы, то ей по силам судить матч за Суперкубок УЕФА
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