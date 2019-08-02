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Анастасия Пустовойтова: если Фраппар сдает мужские нормативы, то ей по силам судить матч за Суперкубок УЕФА

Российская рефери Анастасия Пустовойтова прокомментировала назначение француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси".

"Да, я очень рада за нее, она достойна такого события, она сдает мужские нормативы и судит мужскую Лигу Франции. Она — профессиональный арбитр, если она сдает мужские нормативы, то ей все будет по силам, понятно, что скорости будут высокие, все-таки английские команды будут играть. Также не нужно забывать, что матч будет с VAR, поэтому будет немного легче. Я не оправдываю судейскую бригаду, но тем не менее VAR — это друг арбитра, если что, может оградить от грубой ошибки. Но я уверена, что девочки справятся, женский ЧМ во Франции не зря был им доверен.

Хотели бы мы оказаться на их месте? Хотеть, как говорится, не вредно, я высказывалась уже не раз, но не хочу опять лишний раз что-то говорить, потому что мои слова не всегда правильно понимают. Мы продолжаем работать, а руководству решать, что нам доверять, а что не доверять.

Обязательно буду смотреть матч, и не только. Накануне я еще раз отправлю напутственное сообщение Стефани, поддержка в такой ситуации нужна. Даже простой смайлик и маленькое сообщение будет важно, мы ее хорошо знаем, общаемся хорошо. Буду с волнением смотреть матч и мысленно помогать нашему женскому корпусу", - цитирует Пустовойтову Sport24.ru.

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Теги: Фраппар Пустовойтова
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