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Экс-игрок сборной Англии: я курил марихуану, а тренер помогал мне обманывать допинг-офицеров

Бывший полузащитник сборной Англии Карлтон Палмер сознался в обмане допинг-офицеров во время карьеры.

53-летний Палмер недавно стал гостем подкаста The Owl Sanctuary, где ведущий попросил его объяснить, почему в свое время среди фанатов "Шеффилд Юнайтед" была крайне популярна кричалка "У нас есть Карлтон Палмер, он курит марихуану". Карлтон, выступавший за "Шеффилд" с 1989 по 1994 год, где его тренировал Рон Аткинсон (с 1989 по 1991), рассказал историю, которая поспособствовала созданию кричалки.

"Да, я курил марихуану. Я люблю скрутить сплиф.

За неделю до того случая меня проверяли на наркотики, и обычно две игры подряд вас не проверяют. И, значит, играем мы против "Кристал Пэлас", а в четверг я накурился, и тут Рон (Аткинсон, тренер Палмера в "Шеффилд Юнайтед") мне говорит: "Тебя снова вызывают на проверку".

Я такой: "Шеф, нужно поговорить". Ну и нам пришлось просить физиотерапевта, чтобы он поссал за меня в бутылку, а потом передал ее мне", — рассказал Палмер в эфире подкаста The Owl Sanctuary.

Журналисты, услышавшие историю Палмера, обратились за комментарием к Аткинсону, который за время своей карьеры подписывал Карлтона в три разных клуба. Аткинсон заявил, что не помнит подобной истории.

"Ничего такого не знаю. Но Палмер был хорошим игроком. Он был гораздо лучше, чем многие считают", — приводит слова Аткинсона The Sun.

Sport24

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