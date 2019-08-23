Нападающий "Фламенго" развил одну из самых высоких скоростей в истории футбола

Форвард "Фламенго" Бруно Энрике в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес с "Интернасьоналем" развил одну из самых быстрых скоростей в истории футбола.Как сообщает ФИФА в своём "твиттере", в одном из игровых эпизодов 28-летний нападающий разогнался до скорости 38 км/ч.По некоторым данным, бразилец стал самым быстрым футболистом планеты. Он превзошёл рекорд Гарета Бэйла ("Реал"), который разгонялся до 36,9 км/ч.По другим сведениям, самым быстрым футболистом на планете остаётся Килиан Мбаппе. Француз достигал показателей от 38 км/ч до 39 км/ч.