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Скандальный украинский футболист угрожал полицейскому: не было бы у тебя ствола, я бы тебе!

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев, известный в России по выступлению за "Локомотив" и "Анжи", вступил в спор с полицией Киева.

Как сообщает Футбол 24, инцидент начался из-за того, что полиция остановила машину, на которой ехал 34-летний Алиев со своими друзьями.

На одном из видео, опубликованном в социальных сетях, Алиев не стесняется в выражениях в отношении стражей правопорядка и угрожает. "Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебе… Лег бы…" — возмущается Алиев в нецензурной форме.

Алиев также требовал от полицейского "убрать плетку". На вопроc, что будет дальше, экс-футболист киевского "Динамо" ответил: "Я покажу тебе, что дальше".

Сообщается, что в итоге компания скандального футболиста получила штраф, который, судя по сторис в инстаграме, не собирается оплачивать.



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