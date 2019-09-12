Скандальный украинский футболист угрожал полицейскому: не было бы у тебя ствола, я бы тебе!

Как сообщает Футбол 24, инцидент начался из-за того, что полиция остановила машину, на которой ехал 34-летний Алиев со своими друзьями.
На одном из видео, опубликованном в социальных сетях, Алиев не стесняется в выражениях в отношении стражей правопорядка и угрожает. "Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебе… Лег бы…" — возмущается Алиев в нецензурной форме.
Алиев также требовал от полицейского "убрать плетку". На вопроc, что будет дальше, экс-футболист киевского "Динамо" ответил: "Я покажу тебе, что дальше".
Сообщается, что в итоге компания скандального футболиста получила штраф, который, судя по сторис в инстаграме, не собирается оплачивать.
Алієв vs Поліція ??? pic.twitter.com/5Tdu3nLH4B— Брутальний Футбол ?? (@brutfoot) September 12, 2019