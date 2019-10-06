Российский нападающий "Млада Болеслава" Николай Комличенко поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 12-го тура чемпионата Чехии с "Викторией Пльзень" (2:1).
"Конечно, серьёзно готовились к этой игре. Всё-таки "Виктория" один из лидеров чемпионата и вообще чешского футбола, команда с опытом выступлений в Лиге чемпионов. Матчи с такими соперниками — отличная возможность проверить и показать себя. Думаю, мы эту проверку прошли. Одержали победу, проигрывая по ходу встречи 0:1. Ещё в первом тайме мне удалось забить, но тот гол был отменён из-за оффсайда. Тем не менее практически сразу после перерыва мы всё-таки сравняли счёт, а уже в компенсированное время заработали пенальти. Решил пробить сам. Был важный момент, нужно было взять ответственность на себя. Получилось забить и принести победу "Младе". Теперь с позитивными эмоциями еду в сборную России. Настроен на серьёзную работу, чтобы быть максимально полезным команде", - цитирует Комличенко "Чемпионат".
Николай Комличенко: получилось принести победу "Младе". Теперь с позитивом еду в сборную
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