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Касильяс получил приз лучшему вратарю чемпионата Португалии по версии профсоюза игроков

Вратарь "Порту" Икер Касильяс получил награду лучшему голкиперу португальской Суперлиги в сезоне-2018/19 по версии профсоюза игроков.

Напомним, в мае у экс-футболиста "Реала" и сборной Испании случился инфаркт на тренировке. С тех пор он не выходил на поле и тренируется по индивидуальной программе, хотя и был внесен в заявку "Порту" на сезон-2019/20.

"Будучи выбранным профсоюзом игроков лучшим вратарем прошлого сезона в Лиге NOS, и учитывая мою ситуацию, могу сказать лишь слова благодарности всем. Получить эту награду — большая честь для меня. Надеюсь, что она не последняя", — написал Касильяс в твиттере.

Sport24.ru


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Теги: Касильяс Порту
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