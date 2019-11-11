Игрок "Шахтера" рассказал о мыслях покинуть Украину из-за расизма

Полузащитник "Шахтера" Тайсон признался, что подумывал о возвращении в Бразилию после расистского скандала во время матча с киевским "Динамо".Напомним, что на 74-й минуте игры после фола на защитнике киевлян Тайсон остро отреагировал на оскорбления на расовой почве с гостевой трибуны "Динамо". Он показал фанатам средний палец и пнул в их сторону мяч, а арбитр Николай Балакин остановил игру и увел команды в раздевалку. Тайсон и другой бразильский полузащитник "Шахтера" Дентиньо покинули поле в слезах. После того, как игроки вернулись на поле, судья сразу же показал Тайсону красную карточку за предыдущий эпизод."После произошедшего первое, что я подумал, было: "Думаю, пора мне собирать вещи и возвращаться в Бразилию". Но это сложно, ведь "Шахтер" отклонил предложение от "Милана" в 30 млн евро.Представьте, что будет, если я сейчас попрошу отпустить меня домой? Никаких шансов. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске", — сказал Тайсон в комментарии R?dio Atl?ntida.