Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая: я не хочу красть их деньги

Марчелло Липпи объявил о своем уходе с поста главного тренера сборной Китая после поражения команды от национальной команды Сирии во втором раунде квалификации чемпионата мира — 2022.14 ноября Китай проиграл на выезде Сирии со счетом 1:2 и усложнил себе задачу по выходу в третий этап квалификации ЧМ-2022. Китай после четырех туров уступает сирийцам 5 очков в группе А и опережает Филиппины лишь по дополнительным показателям. Отметим, что в третий этап квалификации ЧМ-2022 попадут победители восьми групп, а также лучшие 4 команды из занявших вторые места в группах."Не хочу говорить об этом матче. Команда должна отдавать на поле все силы. Нужно выполнять тренерские установки. Если игроки боятся проиграть, то у них нет желания сражаться, нет яиц.Поражение — это моя ответственность. Соперник сегодня был лучше.Моя годовая зарплата очень высока. Я не хочу красть эти деньги [у федерации]. Я полностью беру на себя ответственность за это поражение. Официально объявляю об уходе с поста главного тренера сборной", — заявил Липпи на послематчевой пресс-конференции.