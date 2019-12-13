"ПСЖ" может совершить обмен игроками с "Ювентусом". Как сообщает Tuttosport, парижане готовы расстаться с полузащитником Леандро Паредесом, а в обратном направлении проследует хавбек Эмре Джан.
По данным источника, клубы уже общаются на предмет возможной сделки. Оба футболиста не против сменить обстановку.
Напомним, "ПСЖ" приобрел Паредеса у "Зенита" в январе 2019 года за 40 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец принял участие лишь в 12 матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 636 минут, не отметившись при этом результативными действиями.
25-летний Джан перешел в "Ювентус" из "Ливерпуля" летом 2018 года на правах свободного агента. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне 25-летний Джан вышел на поле лишь в 7 матчах в Серии А, отыграв в общей сложности 272 минуты.
Sport24
"ПСЖ" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене экс-игрока "Зенита" Паредеса на Джана
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