» » "ПСЖ" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене экс-игрока "Зенита" Паредеса на Джана

"ПСЖ" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене экс-игрока "Зенита" Паредеса на Джана

"ПСЖ" может совершить обмен игроками с "Ювентусом". Как сообщает Tuttosport, парижане готовы расстаться с полузащитником Леандро Паредесом, а в обратном направлении проследует хавбек Эмре Джан.

По данным источника, клубы уже общаются на предмет возможной сделки. Оба футболиста не против сменить обстановку.

Напомним, "ПСЖ" приобрел Паредеса у "Зенита" в январе 2019 года за 40 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец принял участие лишь в 12 матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 636 минут, не отметившись при этом результативными действиями.

25-летний Джан перешел в "Ювентус" из "Ливерпуля" летом 2018 года на правах свободного агента. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне 25-летний Джан вышел на поле лишь в 7 матчах в Серии А, отыграв в общей сложности 272 минуты.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: ПСЖ Ювентус Парадес Джан Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Интер 15 38
2 Ювентус 15 36
3 Лацио 15 33
4 Кальяри 15 29
5 Рома 15 29
6 Аталанта 15 28
...
20 СПАЛ 15 9
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
2 Краснодар 19 35
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Лэмпард: "Челси" хочет от Пулишича большего
"Матч ТВ" покажет клубный чемпионат мира по футболу
Клопп вместе с игроками "Ливерпуля" осчастливил 9-летнего болельщика в госпитале
Экс-президент "Локомотива": Дзюба постарается выжать максимум из нового контракта с "Зенитом" 2
Милнер: удивительно наблюдать, как "Ливерпуль" меняется и развивается
Флик: "Бавария" хочет завершить первый круг Бундеслиги тремя победами
Клопп: Милнер — авторитетная личность в раздевалке, он заботится о себе и о других
"ПСЖ" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене экс-игрока "Зенита" Паредеса на Джана
Влашич: борьба за титул РПЛ не окончена, ЦСКА в гонке! 8
Пономарев об отстранении Гинера: Леннорович - человек очень деликатный. То, что он сорвался, меня удивило, но понять его можно
Рейнгольд: российский футбол на европейской арене полностью провалился
В Госдуме России хотят, чтобы пиво начало продаваться на стадионах уже в марте
Бельерин - премьер-министру Великобритании: да пошёл ты 2
Клуб Бекхэма предложил "Зениту" € 27 млн за двух игроков 3
"Алавес" сыграл вничью с "Леганесом"
"Лилль" одержал победу над "Монпелье"
"Хоффенхайм" дома проиграл "Аугсбургу"
Тарасов выступил в Государственной думе России 4
Моуринью: "Тоттенхэм" не должен занимать седьмое или восьмое место в АПЛ
Гвардиола отрицает, что в его контракте есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества
"Крузейро" не будет выкупать Педро Рошу 1
Фанаты сборной Англии недовольны формой на Евро-2020: худшая в нашей истории 2
"Галатасарай" отстранил Нзонзи от тренировок по дисциплинарным причинам
Акинфеев: на оскорбительные кричалки болельщиков не обращаю внимания. Глупо отвлекаться на дурака 5
ВЭБ прокомментировал получение 75% акций ЦСКА 1
Смертин: в "Челси" Терри настойчиво просил меня поесть его козявки 6
Неймар подал новый иск к "Барселоне"
Акинфеев предложил болельщикам устроить ему проводы из футбола в пивбаре: стадионы уже надоели 2
Грушевский: гендиректор "Зенита" является прямым начальником президента РФС Дюкова
Гончаренко: когда на ногу упадёт молоток, даже эскимос заговорит по-русски 6
Все новости