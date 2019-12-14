Слуцкий объяснил, почему отклонил предложение от греческого клуба АЕК

Российский тренер Леонид Слуцкий в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер" объяснил, почему не принял предложение от АЕК возглавить команду.



"Это реально, приглашение было. Я встречался со спортивным директором Иличем. Но, во-первых, они требовали от меня немедленного решения, прямо в течение двух дней. Мы совсем не совпали с ними в фазах. У меня эмоциональное утомление, а для тренера энергетика очень важна. Они же нуждаются в тренере-пожарнике, который все реализует прямо сейчас.



Я сейчас не готов принимать решения очень быстро и бежать на первое попавшееся. АЕК — большой клуб, мне был приятен очень настойчивый и быстрый интерес с их стороны, который возник моментально, но я был вынужден сказать "нет", - сказал Слуцкий.