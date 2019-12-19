Руни купил особняк за 23,5 млн евро, оснащенный бункером

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни в ближайшее время переедет в элитный особняк, расположенный в графстве Чешир, сообщает The Sun.Дом обошелся Руни в 20 млн фунтов (порядка 23,5 млн евро). Особняк и гараж с электрокаром будет соединять специальный туннель, по которому семья Руни сможет эвакуироваться в случае ограбления или другого форс-мажорного обстоятельства. Электромобиль будет заряжен и готов к эксплуатации.На территории особняка также будут конюшни, гараж на шесть автомобилей, оранжерея и два искусственных озера для ловли рыбы. На первом этаже особняка находятся телевизионная комната, бильярдная, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн, джакузи и сауна.Дом Руни подвергся ограблению в 2016 году, после чего жена игрока Колин заявила, что она пережила в связи с этим множество бессонных ночей.