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Руни купил особняк за 23,5 млн евро, оснащенный бункером

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни в ближайшее время переедет в элитный особняк, расположенный в графстве Чешир, сообщает The Sun.

Дом обошелся Руни в 20 млн фунтов (порядка 23,5 млн евро). Особняк и гараж с электрокаром будет соединять специальный туннель, по которому семья Руни сможет эвакуироваться в случае ограбления или другого форс-мажорного обстоятельства. Электромобиль будет заряжен и готов к эксплуатации.

На территории особняка также будут конюшни, гараж на шесть автомобилей, оранжерея и два искусственных озера для ловли рыбы. На первом этаже особняка находятся телевизионная комната, бильярдная, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн, джакузи и сауна.

Дом Руни подвергся ограблению в 2016 году, после чего жена игрока Колин заявила, что она пережила в связи с этим множество бессонных ночей.

Sport24


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Теги: Руни
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