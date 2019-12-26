Румынский специалист Мирча Луческу провел переговоры о своем возможном назначении на должность главного тренера швейцарского "Сьона", сообщает Blick.
Руководство "Сьона" подтвердило, что 74-летний Луческу входит в список из 4-5 кандидатов, которых рассматривает клуб. "Сьон" рассчитывает назначить нового главного тренера к началу января.
Прежний главный тренер Стефан Аншо руководил "Сьоном" с июля по ноябрь 2019 года. В текущем сезоне команда после 18 туров занимает в чемпионате 7-е место. За "Сьон" выступает экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин, который в этом сезоне пропустил 21 мяч в 13 матчах.
Луческу известен по работе в "Бешикташе", донецком "Шахтере", "Зените", сборной Турции.
Sport24.ru
Луческу - кандидат на должность главного тренера "Сьона", где играет Митрюшкин
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