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"Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" заинтересованы в трансфере защитника "Лестера" Перейры

Португальский защитник "Лестер Сити" Рикарду Перейра попал в сферу интересов сразу двух топ-клубов. Как сообщает Daily Star, в трансфере игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен".

В нынешнем сезоне в 19 матчах на клубном уровне на счету 26-летнего футболиста два забитых мяча и один ассист. Также защитник провёл два матча в составе сборной Португалии. Интересно, что до перехода в "Лестер" Рикарду выступал на позиции крайнего полузащитника, однако в британском клубе перешёл в защиту.

Напомним, главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что клуб не будет продавать ключевых исполнителей этой зимой. В таком случае переговоры по трансферу Перейры могут быть отложены до лета.

"Чемпионат"


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Теги: ПСЖ Манчестер Юнайтед Лестер Перейра
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