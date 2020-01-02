"Лос-Анджелес Гэлакси" подписал бывшего игрока "Ливерпуля" и "Атлетико"

"Лос-Анджелес Гэлакси" подписал защитника "Штутгарта" Эмилиано Инсуа, сообщает пресс-служба американского клуба. Условия соглашения не уточняются.30-летний Инсуа играл в "Штутгарте" с 2015 года, в текущем сезоне он провел шесть матчей во второй Бундеслиге.Также Инсуа выступал за "Ливерпуль", "Галатасарай", "Спортинг", "Атлетико" и "Райо Вальекано". Провел 5 матчей за сборную Аргентины."Лос-Анджелес Гэлакси" по итогам прошлого года выбыл в полуфинале плей-офф Западной конференции MLS.