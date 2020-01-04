"Галатасарай" объявил об аренде вингера "Монако" Генри Оньекуру. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
22-летний нигериец провел лишь 4 матча за монегасков в этом сезоне и отдал одну результативную передачу. Отметим, что форвард уже выступал в "Галатасарае" в сезоне-2018/19 на правах аренды. Права на игрока тогда принадлежали "Эвертону".
Прошлым летом предложение по трансферу Оньекуру делал московский ЦСКА, но сам футболист отказался от трансфера.
Sport24
Вингер "Монако" Оньекуру перешел в "Галатасарай". Игроком интересовался ЦСКА
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