15-летний футболист побил рекорд Неймара

Нападающий "Освальдо" Пабло Хуан стал самым молодым футболистом, принявшим участие в матче юниорского кубка Сан-Паулу (игроки до 20 лет) против "Понте Преты", сообщает globoesporte. В день игры ему было 15 лет 3 месяца и 24 дня."Освальдо" проиграл "Понте Прете" со счетом 1:5.Предыдущий рекорд принадлежал нападающему "ПСЖ" Неймару, который в 2008 году принял участие в турнире в возрасте 15 лет и 11 месяцев.Напомним, Неймар является воспитанником "Сантоса".