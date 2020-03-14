Оби Микел отказывается выходить на поле из-за угрозы коронавируса

Нигерийский полузащитник “Трабзонспора” Джон Оби Микел не желает принимать участие в игре 26-го тура чемпионата Турции, которая должна состояться 15 марта.

Фото: theunionjournal.com

"Жизнь ценнее, чем футбол. Мне некомфортно, я не хочу играть в футбол в такой ситуации. Каждый должен находиться дома с семьей и близкими в такое критическое время. Сезон нужно отменять, так как мир переживает турбулентность", — написал Оби Микел в инстаграме.



Напомним, что число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 125 тысяч человек. Накануне были приостановлены чемпионаты топ-5 лиг.