"Результаты сегодняшнего теста показали положительный результат на коронавирус. Я в хороших руках в больнице. Не волнуйтесь", — написал Терим в своём твиттер-аккаунте.
Ранее стало известно, что вице-президент "Галатасарая" Абдуррахим Албайрак и его супруга так же коронавирусом.
В Турции зарегистрировано 1236 случая заражения коронавирусом, 30 человек скончались.
Чемпионат Турции по футболу в настоящее время приостановлен из-за распространения коронавируса, как и остальные ведущие европейские чемпионаты.
По актуальным данным в мире число зараженных коронавирусом превысило 380 000 человек. Число погибших от уханьского вируса COVID-19 превысило 17 000 человек. Выздоровело более 100 000 человек.
Тренер "Галатасарая" Фатих Терим заболел коронавирусом
Главный тренер турецкого "Галатасарая" Фатих Терим оказался инфицированным коронавирусом.
Фото: Getty Images
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