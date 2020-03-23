Тренер "Галатасарая" Фатих Терим заболел коронавирусом

Главный тренер турецкого "Галатасарая" Фатих Терим оказался инфицированным коронавирусом.

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"Результаты сегодняшнего теста показали положительный результат на коронавирус. Я в хороших руках в больнице. Не волнуйтесь", — написал Терим в своём твиттер-аккаунте.



Ранее стало известно, что вице-президент "Галатасарая" Абдуррахим Албайрак и его супруга так же коронавирусом.



В Турции зарегистрировано 1236 случая заражения коронавирусом, 30 человек скончались.



Чемпионат Турции по футболу в настоящее время приостановлен из-за распространения коронавируса, как и остальные ведущие европейские чемпионаты.



По актуальным данным в мире число зараженных коронавирусом превысило 380 000 человек. Число погибших от уханьского вируса COVID-19 превысило 17 000 человек. Выздоровело более 100 000 человек.