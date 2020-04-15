Напомним, это единственный европейский чемпионат, который не ушел на паузу из-за распространения коронавируса.
– За чем там следить?! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно. Чемпионат Таджикистана? Я до такого уровня не опускаюсь. И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан, – цитирует специалиста сайт Футбольный клуб.
Ранее министр спорта Белоруссии заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для остановки чемпионата.
Белоруссия - единственная страна в Европе, в которой продолжают проводить футбольный чемпионат. Матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура. На первом месте располагается "Зенит", имея в активе 50 очков. На 9 баллов от петербуржцев отстают "Локомотив" и "Краснодар".
В России известно о 24 490 случаях заболевания COVID-19, выздоровело 1 986 человек, умерло 198.
Блохин о чемпионате Белоруссии: за чем там следить? Нашу-то Премьер-лигу с трудом осиливал
Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал, что не следит за чемпионатом Белоруссии.
Фото: XSport.ua
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