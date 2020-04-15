Блохин о чемпионате Белоруссии: за чем там следить? Нашу-то Премьер-лигу с трудом осиливал

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал, что не следит за чемпионатом Белоруссии.

Фото: XSport.ua