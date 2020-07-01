"Я думаю, мы все знаем, что жизни чернокожих имеют значение. Мы говорили об этом. Все делают это и показывают, что начинают понимать нашу боль", - цитирует Анри СВС.
Напомним, в мае в США был убит полицейским афроамериканец Джордж Флойд. После этого во многих штатах начались массовые протесты и беспорядки. К акции Black Lives Matter присоединились клубы и известные футболисты. В частности, в АПЛ футболисты перед матчами вставали на одном колено. На формах вместо фамилий был лозунг акции.
Анри: мы все знаем, что жизни чернокожих имеют значение
Бывший форвард "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри поддержал движение "Жизни темнокожих важны".
bleacherreport.com
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