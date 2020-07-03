Снейдер может возобновить карьеру профессионального футболиста

36-летний нидерландский полузащитник Уэсли Снейдер может возобновить карьеру.

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Как сообщает AS, игроку сделал предложение "Утрехт". Как сообщил технический директор клуба Джорди Зуидам, со Снейдером было проведено несколько раундов переговоров. Сейчас он попросил время на раздумье.



Уэсли Снейдер завершил профессиональную карьеру игрока в 2019 году. В его послужном списке такие клубы, как мадридский "Реал", "Интер", "Аякс", "Ницца" и "Галатасарай".



Ранее карьеру футболиста возобновил его партнер по сборной Арьен Роббен. Он присоединился к нидерландскому "Гронингену".