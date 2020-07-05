Об этом сообщает Mundo Deportivo. Буквально два дня назад сообщалось, что Хави будет предложен пост главного тренера "Барселоны" и контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.
Нынешний тренер каталонцев Энрике Сетьен может быть уволен из-за недовольства футболистов и потери очков в чемпионской гонке с мадридским "Реалом".
В новом контракте Хави с "Аль-Садд" есть опция, позволяющая перейти в "Барселону"
В новом контракте главного тренера катарского "Аль-Садд" Хави есть опция, по которой испанец может уйти в "Барселону".
Фото: Global Look Press
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