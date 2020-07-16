АЕК Карреры может попасть в Лигу чемпионов из-за просроченных медицинских карт игроков ПАОКа

Клуб бывшего тренера " Спартака " Массимо Карреры АЕК может сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов из-за нарушения регламента со стороны главного соперника в борьбе за второе место.

Фото: АЕК

Очная встреча АЕКа и ПАОКа завершилась без голов, однако затем стало известно, что 12 игроков ПАОКа играли с просроченными медицинскими картами.



Как сообщает Gazzetta.gr, по регламенту греческой Суперлиги такое нарушение наказывается техническим поражением. Таким образом, АЕК может сравняться с соперником по очкам и опередить его по дополнительным показателям.



Ранее с ПАОКа сняли 7 очков за то, что владельцу клуба Ивану Саввиди принадлежит доля в другом клубе Суперлиги "Ксанти".