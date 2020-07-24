Экс-полузащитник ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

Агент экс-полузащитника ЦСКА Георгия Миланова рассказал, что болгарин может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции.

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- В настоящее время я нахожусь в Дубае и веду переговоры с клубом из Объединенных Арабских Эмиратов. В следующий понедельник я поеду в Афины, и после моих переговоров там Георгий решит, где продолжить свою карьеру, - цитирует агента Gong.bg.



До этого Миланов выступал за венгерский "Фехервар". Он забил 3 гола и отдал 9 голевых передач в 28-ми матчах.



Также 5 лет Георгий защищал цвета московских армейцев - с 2013 по 2018.



За свою карьеру болгарский футболист успел поиграть также за "Литекс" и "Грассхоппер".