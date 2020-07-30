Швейцарский прокурор Михаэль Лаубер встречался с Инфантино несколько дней назад, но скрыл от всех эту встречу, хотя федеральная прокуратура Швейцарии ведет сейчас расследование о коррупции в ФИФА.
50-летний Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.
Источник: Mirror
Швейцарская прокуратура завела дело против президента ФИФА
Специальный прокурор в Швейцарии открыл судебное разбирательство в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.
Фото: UEFA
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