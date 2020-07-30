Швейцарская прокуратура завела дело против президента ФИФА

Специальный прокурор в Швейцарии открыл судебное разбирательство в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.

Фото: UEFA

Швейцарский прокурор Михаэль Лаубер встречался с Инфантино несколько дней назад, но скрыл от всех эту встречу, хотя федеральная прокуратура Швейцарии ведет сейчас расследование о коррупции в ФИФА.



50-летний Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.



Источник: Mirror