Компани стал главным тренером "Андерлехта"

Экс-футболист "Андерлехта" Венсан Компани по завершении карьеры игрока стал гланым тренером бельгийского клуба.

Фото: ФК "Андерлехт"

Компани до последнего времени выступал в "Андерлехте" в качестве футболиста. Сегодня стало известно, что бельгиец завершил карьеру игрока и подписал четырехлетний контракт с клубом уже как тренер. Напомним, что Компани является воспитанником "Андерлехта".



"Я хочу полностью посвятить себя тренерской работе. Я намерен остаться в клубе минимум на четыре года и доказать, что "Андерлехт" может играть в современный футбол, показывая при этом результат", - прокомментировал своё назначение Компани в интервью пресс-службе "пурпурно-белых".



В текущем сезоне чемпионата Бельгии "Андерлехт" после 2-х туров занимает 3 место с 4 очками.