Португалия разгромила Хорватию в Лиге Наций

Лига наций УЕФА
Португалия 4:1 Хорватия
Голы: Канселу, 41, Диогу Жота, 58, Феликс, 70, Петкович, 90+1, Силва 90+5.
Португалия 4:1 Хорватия
Голы: Канселу, 41, Диогу Жота, 58, Феликс, 70, Петкович, 90+1, Силва 90+5.
Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Канселу, Данилу, Бруну Фернандеш, Моутинью (Оливейра, 82), Феликс, Бернарду Силва (Тринкау, 78), Диогу Жота.
Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Баришич, Едвай, Ковачич, Пашалич (Брозович, 61), Ребич, Влашич, Брекало (Перишич, 68), Крамарич (Петкович, 74).
Предупреждения: Едвай, 60, Баришич, 71.