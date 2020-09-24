"Лигу Наций пока играем без зрителей. Обсуждение о возврате зрителей возможно в ноябре. На октябрь пока все остается как есть", - сказал Сорокин.
1 октября сборная России в матче Лиги Наций примет команду Турции. Сейчас подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков после двух туров.
Источник: ТАСС
Ближайшие матчи Лиги Наций пройдут без зрителей
Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин рассказал о ситуации с допуском болельщиков на стадионы на матчи национальных сборных.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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