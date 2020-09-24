Ближайшие матчи Лиги Наций пройдут без зрителей

Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин рассказал о ситуации с допуском болельщиков на стадионы на матчи национальных сборных.

Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ