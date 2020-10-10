Сборная Испании довела сухую домашнюю серию до шести матчей

Сборная Испании продлила серию домашних матчей без пропущенных мячей до шести.

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Сборная Испании не пропускает в домашних матчах уже 6 игр подряд. Разница мячей за этот период составила 25:0. Последний раз испанцы пропускали дома от Норвегии (2:1) 23 марта 2019 года. В ходе сухой серии "ла фурия роха" крупно обыграла Швецию, Фарерские острова, Мальту, Румынию и Украину.



Рекордом сборной Испании является серия из 8 сухих домашних встреч подряд.