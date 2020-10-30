Марадона - о пандемии: доверяю Путину. Уверен, что вакцина от коронавируса скоро появится

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поделился мнением о пандемии коронавируса в мире.

"Коронавирус — худшее, что могло случиться с нами. Никогда не видел ничего подобного. Латинская Америка страдает больше всех. Надеюсь, это скоро закончится. Есть люди, которые переживают очень тяжёлый период. Многие остались без работы, им не на что жить. Я доверяю Путину. Уверен, что вакцина скоро появится", - цитирует Марадону Clarin.



Отметим, что сегодня, 30 октября, легенде "Наполи" и сборной Аргентины исполнилось 60 лет. На данный момент Марадона занимает должность главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима".



Напомним, что с конца 2019 года и по сей день коронавирусом болело свыше 45 миллионов человек. В России активно идет работа по созданию вакцины от болезни.