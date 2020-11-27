Менеджер Марадоны: Диего запустил себя. Он устал и позволил себе умереть

Менеджер футболиста Диего Марадоны Стефано Чечи рассказал о трудностях в жизни аргентинца.

Фото: "Getty Images"

"В последнее время Диего запустил себя как физически, так и ментально. Думаю, он устал и позволил себе умереть. Он больше не хотел жить. Семейный хаос, окружавший Диего, означал, что он никогда не почувствует настоящего спокойствия.



Хотя бы теперь Диего сможет быть с теми, кого любил больше всего, – с родителями. Теперь он спокоен", - заявил Чечи.



Диего Марадона скончался вчера. Ему было 60 лет. Причина смерти - остановка сердца.



Диего Марадона со сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году. В составе национальной команды Диего провел 91 официальный матч, в которых отличился 34 забитыми мячами.



В составе итальянского "Наполи" становился чемпионом Италии в 1987 и 1990 году.



Источник: Football Italia