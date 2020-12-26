Источник: Неймар организовал в Бразилии многодневное новогоднее празднество на 500 человек

Бразильский форвард ПСЖ Неймар устроил у себя на родине многодневную вечеринку для сотен гостей по случаю новогодних праздников.

Фото: Getty Images

28-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар масштабно отмечает новогодние праздники в родной Бразилии, передают южноамериканские СМИ.



Как сообщает источник, форвард устроил многодневную вечеринку на 500 гостей, которая стартовала 25 декабря и закончится к концу следующей недели. Неймар арендовал дом с акустической защитой и строго запретил гостям пользоваться смартфонами, желая избежать распространения в интернете фото и видео с мероприятия. Известно, что на праздник приглашены различные музыкальные группы, для которых снято отдельное здание по соседству.



Отмечается, что Неймар не хочет привлекать внимание к своей вечеринке в том числе из-за действующих антикоронавирусных мер.



Источник: UOL со ссылкой на Globo