Премьер-министр Великобритании: планы по созданию Суперлиги могут быть разрушающими для футбола

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал создание европейской Суперлиги.

Фото: твиттер Бориса Джонсона

– Планы по созданию европейской Суперлиги могут быть разрушающими для футбола, и мы поддерживаем футбольные власти в предпринимаемых ими мерах. Это ударит по сердцу национальных первенств и коснется фанатов по всей стране, – написал Джонсон в "Твиттере".



Ранее сообщалось, что 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Матчи нового турнира планируется проводить среди недели, а сезон начинать в августе. Общее число участников соревнований составит 20 команд, из которых пять будут квалифицироваться в Суперлигу по результатам прошлых сезонов.



В официальном пресс-релизе турнира сказано, что при создании Суперлиги команды-основатели получат около 3,5 млрд евро на поддержку инфраструктуры и борьбе с воздействиями пандемии коронавируса.