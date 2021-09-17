- В 2014 году начался кризис в отношениях между Россией и Украиной, я использовал эту ситуацию, чтобы уехать. У меня был пятилетний контракт, и клуб хотел его продлить. Я отказал, сказав, что ситуация плохая и хочу уехать в Бразилию. Но я не мог вернуться. Мне позвонил консул Бразилии в Киеве и сказал, что посадит меня в самолет в любое время, так как страну окружают русские, которые могут войти в нее в считанные часы. Это было неспокойное время. Но исключительно из-за этой трагедии мне было дано разрешение покинуть страну и вернуться в Бразилию, - передает слова Жулиано Globo Esporte.
31-летний атакующий полузащитник "Коринтианса" Жулиано с января 2011 года по июль 2014 года выступал за днепропетровский "Днепр", украинский клуб приобрел его у "Интернасьонала" за 11 миллионов евро. Из "Днепра" Жулиано перешел в бразильский "Гремио", сумма трансферной компенсации составила 6 миллионов евро. Два года спустя трансфер футболиста выкупил петербургский "Зенит" за компенсацию в размере 7 миллионов евро. За сине-бело-голубых Жулиано провел 42 матча, в которых забил 17 голов и выполнил 13 результативных передач. В августе 2017 года "Зенит" продал бразильского хавбека в "Фенербахче" за 7 миллионов евро.
Жулиано - об уходе из "Днепра" в 2014 году: консул Бразилии в Киеве сказал мне, что Украину окружают русские
Экс-полузащитник "Зенита" Жулиано рассказал о том, как покинул "Днепр" в 2014 году.
Фото: ФК "Зенит"