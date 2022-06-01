"Решения по дальнейшей судьбе Федора Чалова пока нет. Как только оно появится, футбольный клуб "Базель" сообщит об этом", - заявили в пресс-службе швейцарского клуба.
Ранее СМИ сообщали, что "Базель" готов продлить аренду нападающего ЦСКА Федора Чалова.
"Базель" арендовал Чалова в феврале до конца сезона. Россиянин сыграл в 16 матчах (846 минут), в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Контракт Федора Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8,5 млн евро.
Источник: Metaratings
"Базель" еще не решил, будет ли оставлять Чалова на следующий сезон
"Базель" еще не определился с будущим нападающего Федора Чалова, арендованного у ЦСКА.
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