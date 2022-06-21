"Хочет ли "Базель" сохранить Чалова? Ответ на этот вопрос основывается на спортивной составляющей, и именно наш тренер должен решить. Но решения, повторю, пока нет. Ситуация непростая, как я понимаю, в ближайшие несколько дней она не изменится. Ближе к концу июня мы все же должны будем принять решение. Я слышал, что самому Чалову нравится в "Базеле" и он хотел бы задержаться в клубе", - цитирует Майстера "РБ Спорт".
Напомним, Федор Чалов провел вторую часть сезона на правах аренды в "Базеле". Примечательно, что большую часть этого периода швейцарский клуб возглавлял новый тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
В активе российского форварда 14 матчей в швейцарской Суперлиге, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ранее сегодня сообщалось, что Чалов хотел бы остаться в "Базеле" и уже выразил соответствующее желание руководству клуба.
Чалову нравится в "Базеле". Решение о его будущем примет новый тренер клуба
Глава службы коммуникаций "Базеля" Ремо Майстер рассказал о будущем Федора Чалова в швейцарском клубе.
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