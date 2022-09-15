"Наконец-то состоялось это событие. Когда Бергкамп ушел из "Интера" в "Арсенал", он тоже долго не мог забить. Наверное, даже больше дней у него прошло, чем у Кокорина. Потом прорвало и Деннис стал одним из лучших бомбардиров "Арсенала". Будем надеяться, что Кокорин станет лучшим бомбардиром в истории Кипра", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Напомним, "Арис" сегодня на своем поле уступил "Кармитиссе" в 4-м туре чемпионата Кипра (1:2). Российский форвард кипрского клуба Александр Кокорин появился на поле во втором тайме и в самой концовке встречи забил единственный мяч "Ариса" в этой встрече. Этот гол стал дебютным для Кокорина в команде.
Кроме того, Кокорин забил с игры впервые за 788 дней. Последний гол форварда не с пенальти случился еще в составе "Сочи", когда сочинцы разгромили "Ростов", в составе которого вышел молодежный состав из-за эпидемии коронавируса (10:1). Тогда Кокорин отметился хет-триком.
Канчельскис - о Кокорине: когда Бергкамп перешел в "Арсенал", он тоже долго не мог забить
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал первый гол Александра Кокорина за "Арис".
Фото: ФК "Арис"