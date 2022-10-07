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В "Фатих Карагюмрюк" заявили, что довольны игрой Оздоева

Спортивный директор "Фатих Карагюмрюк" Мурад Акын оценил игру российского полузащитника Магомеда Оздоева.
Фото: Getty Images
Оздоев перешел в турецкий клуб минувшим летом. 3 октября Магомед отметился первым результативным действием за "Карагюмрюк" - он стал автором голевой передачи в матче с "Истанбулспором" (1:2).

"Мы действительно очень рады его игре, он показывает характер. Мы довольны его игрой, знаем, что с каждой неделей будет все лучше и лучше. Да, он полностью адаптировался в команде и в чемпионате Турции. Оздоев действительно счастлив быть здесь", - приводит слова Акына ТАСС.

В общей сложности за "Фатих Карагюмрюк" Оздоев провел 7 матчей в турецкой Суперлиге (608 минут). 9 октября "Карагюмрюк" в гостях встретится с "Фенербахче". В таблице чемпионата Турции команда Оздоева занимает 14-е место, набрав в 7 матчах 6 очков.

Предыдущим клубом Магомеда был "Зенит". Петербургскую команду он покинул в мае в связи с истечением контракта.


Фатих Карагюмрюк Оздоев
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