Оздоев перешел в турецкий клуб минувшим летом. 3 октября Магомед отметился первым результативным действием за "Карагюмрюк" - он стал автором голевой передачи в матче с "Истанбулспором" (1:2).
"Мы действительно очень рады его игре, он показывает характер. Мы довольны его игрой, знаем, что с каждой неделей будет все лучше и лучше. Да, он полностью адаптировался в команде и в чемпионате Турции. Оздоев действительно счастлив быть здесь", - приводит слова Акына ТАСС.
В общей сложности за "Фатих Карагюмрюк" Оздоев провел 7 матчей в турецкой Суперлиге (608 минут). 9 октября "Карагюмрюк" в гостях встретится с "Фенербахче". В таблице чемпионата Турции команда Оздоева занимает 14-е место, набрав в 7 матчах 6 очков.
Предыдущим клубом Магомеда был "Зенит". Петербургскую команду он покинул в мае в связи с истечением контракта.
В "Фатих Карагюмрюк" заявили, что довольны игрой Оздоева
Спортивный директор "Фатих Карагюмрюк" Мурад Акын оценил игру российского полузащитника Магомеда Оздоева.
Фото: Getty Images