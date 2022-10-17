Руководство бельгийского "Антверпена" отстранило экс-полузащитника "Ромы" Наингголана за курение на скамейке запасных

Полузащитник "Антверпена" Раджа Наингголан отстранен по курьезной причине.

Фото: eleven sports

Перед началом встречи "Антверпена" со "Стандардом" в чемпионате Бельгии (0:3) появилось видео, на котором Наингголан курит сидя на скамейке запасных. Поведение футболиста не понравилось многим болельщикам в социальных сетях.



Как сообщает источник, руководство "Антверпена" приняло решение отстранить игрока после этого инцидента. Теперь он будет работать с дублирующим составом бельгийского клуба.



Напомним, Раджа Наингголан выступает за "Антверпен" с лета прошлого года. До этого полузащитник практически всю карьеру провел в итальянской Серии А, выступая за "Интер", "Рому" и "Кальяри". Кроме того, на его счету 30 матчей в составе сборной Бельгии. В этом году полузащитнику исполнилось 34 года.