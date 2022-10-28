"Анри не дотягивал до уровня Анелька. Тити был хорош, но я предпочитал других игроков. Думаю, Анри не дотягивал и до моего уровня", - сказал Это'О.
Напомним, Тьерри Анри завершил карьеру игрока в 2015 году. Он выступал за "Монако", "Ювентус", "Арсенал", "Барселону" и "Нью-Йорк Ред Буллс" в МЛС. Он становился чемпионом сразу трех стран (Франции, Англии и Испании). Также он один раз становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету форварда 123 матча за сборную Франции, в которых он забил 51 мяч.
Источник: RMC Sport
Это'о: Анри не дотягивал до уровня Анелька. Думаю, он не дотягивал и до моего
Экс-нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О оценил уровень Тьерри Анри.
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