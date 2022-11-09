Как сообщает источник, в российском голкипере заинтересованы клубы из английского Чемпионшипа, Германии и Польши.
Напомним, ранее Никита Хайкин объявил, что покидает команду в зимнее трансферное окно. Он выступает за "Буде-Глимт" с 2019 года. С того момента россиянин сыграл в 121 встрече , пропустил 130 мячей и 42 раза оставил свои ворота "сухими".
До "Буде-Глимта" Хайкин играл за "Бней Йегуду" и "Хапоэль" Кфар Саба в чемпионате Израиля, а также выступал за молодежные команды "Мордовии" и "Кубани" в России. В этом году ему исполнилось 27 лет.
Источник: Sport24
Sport24: Хайкин, который покидает "Буде-Глимт", интересен клубам из Англии, Германии и Польши
К голкиперу "Буде-Глимт" Никите Хайкину проявляют интерес в нескольких европейских клубах.
Фото: социальные сети