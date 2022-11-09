Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
21:00
ХетафеНе начат
П1 2.1X 3.15П2 4
Севилья
21:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.6X 3.25П2 2.9
Эспаньол
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.85X 3.25П2 2.6
Мальорка
23:30
АтлетикоНе начат
П1 3.95X 2.95П2 2.24

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
РомаНе начат
П1 3.55X 3.55П2 2.09
Лечче
20:30
АталантаНе начат
П1 4.3X 3.4П2 1.95
Торино
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.75X 3.45П2 5.6
Интер
22:45
БолоньяНе начат
П1 1.4X 5П2 7.8
Фиорентина
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.58X 4.2П2 5.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
20:30
БайерНе начат
П1 3X 3.6П2 2.34
Унион
22:30
АугсбургНе начат
П1 1.77X 3.75П2 4.8
Айнтрахт
22:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.77X 4.1П2 4.3
Шальке-04
22:30
МайнцНе начат
П1 3.5X 3.65П2 2.08
РБ Лейпциг
22:30
ФрайбургНе начат
П1 1.82X 3.75П2 4.5

Кубок Английской лиги

Новости
Ноттингем
22:45
ТоттенхэмНе начат
П1 3.2X 3.4П2 2.32
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
П1 1.73X 3.95П2 4.8
Манчестер Сити
23:00
ЧелсиНе начат
П1 1.53X 4.6П2 6
Ливерпуль
23:00
ДербиНе начат
П1 1.39X 5.6П2 7.2
Сделать ставку

Sport24: Хайкин, который покидает "Буде-Глимт", интересен клубам из Англии, Германии и Польши

К голкиперу "Буде-Глимт" Никите Хайкину проявляют интерес в нескольких европейских клубах.
Фото: социальные сети
Как сообщает источник, в российском голкипере заинтересованы клубы из английского Чемпионшипа, Германии и Польши.

Напомним, ранее Никита Хайкин объявил, что покидает команду в зимнее трансферное окно. Он выступает за "Буде-Глимт" с 2019 года. С того момента россиянин сыграл в 121 встрече , пропустил 130 мячей и 42 раза оставил свои ворота "сухими".

До "Буде-Глимта" Хайкин играл за "Бней Йегуду" и "Хапоэль" Кфар Саба в чемпионате Израиля, а также выступал за молодежные команды "Мордовии" и "Кубани" в России. В этом году ему исполнилось 27 лет.

Источник: Sport24


Буде-Глимт Хайкин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Кечинов: сейчас "Локомотив" не конкурент "Спартаку". По всем параметрам красно-белые сильнее эксклюзив
Кечинов - о совете ветеранов "Спартака": прекрасно, если будут пенсии футболистам, которые долго играли за клуб эксклюзив
Кака: я бы хотел, чтобы наследником Месси и Роналду стал Неймар
Тимур Гурцкая: Изидор не вернется в "Локомотив" после паузы. Он хочет уехать
Каррера: Глушаков и Ещенко мне врали. Это вещь, которая принесла мне наибольшую боль 2
Ловчев - о совете ветеранов "Спартака": не позвали меня - легендарного спартаковца 11
Sport24: Хайкин, который покидает "Буде-Глимт", интересен клубам из Англии, Германии и Польши
Юсупов: считаю Черчесова лучшим тренером в карьере. Это было лучшее время в футболе
Кечинов - о готовности Карреры возглавить "Зенит" или ЦСКА: мне все понятно, его интересуют исключительно деньги 2
Кака: Кварацхелия очень хорош. Такие игроки находят решения, каких не видят другие
Член СД "Динамо" Степашин: Шиманьски никогда не вернется в Россию. Из Киева сейчас приехать проще, чем из Польши
Григорян: сборная России проведет два абсолютно никчемных матча, но за них начислят баллы в рейтинг. Это прорыв 1
Metaratings: "Крылья Советов" отправятся в Турцию на зимние сборы
Клаудиньо: за сборную России должны играть российские футболисты 10
Президент "Оренбурга": я не знаю, сколько стоит Сычевой. Будем исходить из реального предложения. Сейчас их нет
Баженов: было бы интересно посмотреть на Карреру в ЦСКА 2
Агент Николича: Марко не ведет переговоры с "Сочи". Это выдумки какого-то журналиста 1
Аршавин: команды РПЛ с шестого по десятое места могут рассмотреть Дзюбу, если он сам захочет туда пойти 3
Спортивный директор "Оренбурга": рады, что продолжаем сотрудничество с Сычевым. Ему здесь комфортно, его все устраивает
Агент – о будущем Тюкавина: просто так куда-либо переходить – смысла нет. Если поступит предложение, будем общаться
Рианчо: Карпин смог бы повторить подвиг Черчесова и дойти со сборной России до 1/4 чемпионата мира в Катаре 6
Аршавин – о Пиняеве: вряд ли он поедет за границу сейчас. Сейчас это проблематично, а может пока и не надо
Сенников – о матче "Локомотив" – "Спартак": сейчас первые постепенно становится сильнее, а вторые, напротив, слабее 3 эксклюзив
Владимир Сычевой продлил контракт с "Оренбургом" 4
Ловрен и Влашич вошли в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022 2
Аршавин: Кокорин не реализовал тот свой талант, который у него был. Думаю, еще два-три года поиграет и завершит карьеру
Сенников – возможно, Педро Габриэл хочет уйти зимой в другой клуб и сейчас всем видом показывает, что не хочет играть 2 эксклюзив
Камоцци: Дзюбе лучше продолжить карьеру в РПЛ – для России он игрок топ-уровня 1
Юсупов: я работал с Луческу, Петреску, Федотовым и Слуцким, но по уровню предпочтительнее всех Черчесов 2
Исполнительный директор "Венеции": мы можем подписать Дзюбу зимой. Сейчас оцениваем этот вариант 1
Все новости
-