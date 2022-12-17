Президент мексиканского "Крус Асуль": мы хотим привести в клуб Луиса Суареса

Президент клуба "Крус Асуль" Виктор Веласкес рассказал, что его команда заинтересована в приглашении Луиса Суареса.





Фото: Getty Images

"У меня пока нет для вас новостей, но мы вели переговоры. Наше намерение состоит в том, чтобы привести Луиса Суареса в "Крус Асуль", нам просто нужно набраться терпения и искать одно или два других трансфера вдобавок к этому", - сказал Веласкес.



Напомним, Суарес летом этого года вернулся в уругвайский "Насьональ", в котором начинал футбольную карьеру. В нынешнем сезоне он провел за команду 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В этом году форварду исполнилось 35 лет. До этого он играл за "Атлетико", "Барселону", "Ливерпуль" и "Аякс".



Источник: AS

