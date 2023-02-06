Кейруш возглавил сборную Катара

Экс-наставник национальной команды Ирана Карлуш Кейруш стал новым главным тренером другой азиатской сборной – Катара.

Фото: Globall Look Press

О назначении сообщила пресс-служба Федерации футбола страны. Соглашение с 69-летним португальским специалистом подписано до 2026 года.



По итогам завершившегося чемпионата мира сборная Ирана под руководством Кейруша заняла третье место в квартете B. Иранцы обыграли Уэльс со счетом 2:0, а также уступили Англии (2:6) и США (0:1). Сборная Катара, несмотря на статус хозяина ЧМ-2022, также не сумела выйти из группы. Она потерпела поражения во всех трех матчах группового этапа - от Нидерландов, Сенегала и Эквадора.



Ранее Карлуш Кейруш также работал с национальными командами Португалии, ЮАР, Колумбии и Египта.