Мадридский "Реал" опубликовал командную заявку на участие в клубном чемпионат мира. Всего было представлено двадцать два футболиста, отправляющихся на турнир в Рабат, однако среди них отсутствовали Карим Бензема и Тибо Куртуа.
По информации испанского издания Marca, оба футболиста еще могут успеть оправиться от повреждений и принять участие в финальном матче клубного ЧМ, если испанская команда сможет туда попасть. Финал турнира пройдет в субботу, 11 февраля.
8 февраля в полуфинальном матче "Реал" сыграет с "Аль-Ахли".
Бензема и Куртуа не полетели с "Реалом" на полуфинал клубного чемпионата мира
Нападающий Карим Бензема и голкипер Тибо Куртуа пропустят полуфинальный поединок "Реала" против "Аль-Ахли".
Фото: AFP