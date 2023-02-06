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Бензема и Куртуа не полетели с "Реалом" на полуфинал клубного чемпионата мира

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Нападающий Карим Бензема и голкипер Тибо Куртуа пропустят полуфинальный поединок "Реала" против "Аль-Ахли".
Фото: AFP
Мадридский "Реал" опубликовал командную заявку на участие в клубном чемпионат мира. Всего было представлено двадцать два футболиста, отправляющихся на турнир в Рабат, однако среди них отсутствовали Карим Бензема и Тибо Куртуа.



По информации испанского издания Marca, оба футболиста еще могут успеть оправиться от повреждений и принять участие в финальном матче клубного ЧМ, если испанская команда сможет туда попасть. Финал турнира пройдет в субботу, 11 февраля.

8 февраля в полуфинальном матче "Реал" сыграет с "Аль-Ахли".


Реал Мадрид Бензема Куртуа Клубный чемпионат мира
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