Капелло – о назначении Кержакова в "Кармиотиссу": есть возможность вывести клуб в еврокубки и там проявить себя

Экс-наставник национальной сборной России Фабио Капелло поделился мнением о назначении российского специалиста Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской "Кармиотиссы".

Фото: Globall Look Press

– Поздравляю Кержакова с назначением. Желаю ему успехов на новом посту. Чемпионат Кипра – неплохой вариант для развития карьеры. Есть возможность вывести клуб в еврокубки и там проявить себя, – приводит слова Капелло "РБК Спорт".



8 февраля пресс-служба "Кармиотиссы" объявила о том, что Александр Кержаков стал новым главным тренером команды. Контракт заключен на полтора года с опцией продления еще на один год. До Кипра 40-летний россиянин возглавлял "Пари Нижний Новгород", которому помог в минувшем сезоне сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России. Несмотря на это, в мае прошлого года поволжский клуб принял решение расстаться со специалистом.