Зарема Салихова отреагировала на назначение Доменико Тедеско в сборную Бельгии.
– Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих "великих" от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним. Не Доменико Тедеско отцепил российский футбол от мирового, а наоборот, дал путевку в еврокубки. Я всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил, – цитирует Салихову "СЭ".
Сегодня, 8 февраля, Федерация футбола Бельгии анонсировала, что новым главным тренером "красных дьяволов" станет Доменико Тедеско. По контракту 37-летний немец будет занимать эту должность до окончания Евро-2024. Ранее Тедеско возглавлял московский "Спартак" и привел красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.
За 13 туров до окончания чемпионата России "Спартак" располагается на второй позиции в таблице. На счету команды Гильермо Абаскаля 36 очков. На пятки наступает "Ростов" с 35 баллами в активе. У идущего на первом месте в РПЛ "Зенита" 42 очка. Четвертую строчку делят ЦСКА и "Динамо". Московские клубы заработали за 17 туров 29 очков.
Салихова: поразительно, сколько ненависти, зависти исходит от ветеранского пула и прочих "великих" от назначения Тедеско
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась по поводу назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.
Фото: Globall Look Press