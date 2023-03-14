- Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА, которые пройдут 5 апреля в Лиссабоне в Португалии, - передает слова представителя пресс-службы УЕФА ТАСС.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков был избран в состав исполнительного комитета УЕФА на 45 конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций 20 апреля 2022 года. Очередной плановый конгресс УЕФА (47-й по счету) состоится 5 апреля 2023 года в Лиссабоне, в повестке работы конгресса присутствуют выборы восьми членов исполкома УЕФА, при этом Дюкова нет в списке кандидатов на переизбрание.
Дюков останется в составе исполкома УЕФА после апрельского конгресса
В пресс-службе УЕФА сообщили, что президент РФС Александр Дюков останется в исполнительном комитете после очередного конгресса организации.
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