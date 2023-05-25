Официально: Иньеста покинет "Виссел Кобе" по окончании сезона

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста покинет клуб по окончании сезона.

Фото:Koji Watanabe/Getty Images

- Большое спасибо капитану за его огромный вклад в развитие клуба! Мы выражаем сердечную благодарность Андресу Иньесте.



Ранее стало известно, что этим летом пройдет товарищеский матч "Виссел Кобе" и "Барселоны". Ожидается, что эта игра станет последней в карьере Иньесты. 39-летний полузащитник играет за японский клуб с 2018 года. В составе "Висел Кобе" Иньеста выиграл Кубок и Суперкубок Японии.



Источник: официальный сайт "Виссел Кобе"