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Левников обслужит финал чемпионата CAFA Узбекистан - Иран

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Кирилл Левников получил назначение на финальную игру чемпионата CAFA, к которой сыграют сборные Узбекистана и Ирана.
Фото: Getty Images
Российская судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым отработает на финальной встрече чемпионата Центральной Азии, в которой сыграют Узбекистан и Иран. Матч за трофей состоится завтра, 20 июня, в Ташкенте.

Турнир проходит с 10 по 20 июня в столице Киргизии - Бишкеке и в столице Узбекистана - Ташкенте. Напомним, ранее РФС отказалось от участия в чемпионате CAFA сборной России.

Источник: "РИА Новости"


Левников Сборная Узбекистана Сборная Ирана Кубок CAFA
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