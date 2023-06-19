Российская судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым отработает на финальной встрече чемпионата Центральной Азии, в которой сыграют Узбекистан и Иран. Матч за трофей состоится завтра, 20 июня, в Ташкенте.
Турнир проходит с 10 по 20 июня в столице Киргизии - Бишкеке и в столице Узбекистана - Ташкенте. Напомним, ранее РФС отказалось от участия в чемпионате CAFA сборной России.
Источник: "РИА Новости"
Левников обслужит финал чемпионата CAFA Узбекистан - Иран
Кирилл Левников получил назначение на финальную игру чемпионата CAFA, к которой сыграют сборные Узбекистана и Ирана.
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